1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir' açıklamasını yaptı.
 21 Aralık 2020 23:56
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Henüz telaşlanacak bir şey yok" ifadesini kullanan Ceyhan, "Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız" uyarısında da bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyona uğrayan virüse ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'DAHA BULAŞICI OLDUĞU KLİNİK VERİLERLE DOĞRULANMADI'

Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1. Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

2. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.

MUTASYON PANDEMİYİ BİTİREBİLİR

3. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

4. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43		 AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
21 Aralık 2020 19:42		 Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12
DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35		 Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31		 Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19
Hasta sayısı 3 bin 500 sınırına geriledi
20 Aralık 2020 19:14		 Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:46 - İl Sağlık Müdürlüğü kartıyla silah kaçakçılığı08:40 - Şentop'tan Kuzey Makedonya'ya FETÖ uyarısı08:37 - PTT'den yılbaşı için yüzde 25 indirim uygulaması08:34 - Bakan Koca: 4 ülkeden gelen yolcular izolasyon altına alındı08:28 - Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti08:27 - İstanbul için su tasarrufu çağrısı
08:22 - 'Sıfır vaka oluncaya kadar tehlike sürer'08:19 - İstanbul'da trafiğe yapay zeka formülü08:13 - Asgari ücret mesaisinde tarafların ileteceği rakamlar08:05 - Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu08:00 - İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı07:50 - Başantrenör Nedim Özbey ambulansla hastaneye getirildi
07:40 - Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında07:20 - Pandemide dijital diplomasi07:05 - 'Aşıların olumsuz etkileneceğine dair bilgi yok'06:50 - Korkutan mutasyon için uzman uyarısı06:40 - Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?
Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale gözaltına alındı
22 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
HSK, birinci sınıf incelemesine tabi tutulan hakim savcı listesini yayımlandı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kritik toplantı bugün yapılacak
Asgari ücrette yeni adım! İlk rakamlar
'Aşıların olumsuz etkileneceğine dair bilgi yok'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.12.2020 ankaragücü vs beşiktaş maçı 2
nazlı canyurt 1
azizler 2
black mirror 1
online kız isteme merasimi 5
Someome elde mi o 3
başkalarının dediklerinden etkilenmek 1
Greyfurt reçeli 4
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 2
çocuk 2
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam