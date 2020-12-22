2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
Hakimler ve Savcıları Kurulunun 22 Aralık 2020 tarihli kararları yayımlandı.
|22 Aralık 2020 00:06
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22 Aralık 2020 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31342
ATAMA KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
İdari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 17.12.2020 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 17.12.2020 - 1144
İdari Yargı Hakim Adayları
7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;
1. Samsun Hakim Adayı (178579) Bahadır SALMAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,
2. Ankara Hakim Adayı (178608) Merve KİRAZ Danıştay Tetkik Hakimliğine,
Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.
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