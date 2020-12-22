Göç İdaresi Genel Müdürlüğü avukat alımı sınavı iptal edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alımı için yapılacak sınav iptal edildi.
|22 Aralık 2020 01:23
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alımı için yapılacak sınav iptal edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda, 19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de ilanı yayımlanan Avukatlık Giriş (Sözlü) Sınavı'nın iptal edildiği kaydedildi.
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