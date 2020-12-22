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Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması

Dünyayı mutasyona uğrayan koronavirüs sallarken yüreklere su serpen açıklama covid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'den geldi. Mutasyon geçiren koronavirüs için panik yapmaya gerek var mı? Prof. Dr. Şahin, çok net cevapladı...
 22 Aralık 2020 02:23
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Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması

Dünya mutasyon geçiren koronavirüs haberleriyle çalkalanırken, Covid-19'a karşı tünelik ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
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