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7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kritik toplantı bugün yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenecek toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yapacak.
 22 Aralık 2020 02:27
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7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kritik toplantı bugün yapılacak

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Komisyon, işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün üçüncü toplantısını yine çevrim içi yöntemle yapacak. Toplantıda, Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak ve taleplerini dile getirecek.

Öte yandan, geçen hafta Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu komisyonda, bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

İlk rakamlar masaya gelebilir

TÜİK temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını bugünküi toplantıda komisyonla paylaşmasının ardından, görüşmelerde ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti.

Komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücret işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ederken, istihdamın korunması, ilave istihdamın sağlanması, yeni yatırım ortamının oluşması ve salgın nedeniyle zor durumdaki sektörlerin yaşadığı baskının azaltılması için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi görüşünü dile getirdi.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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