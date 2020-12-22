HSK, birinci sınıf incelemesine tabi tutulan hakim savcı listesini yayımlandı
HSK tarafından yapılan son dakika yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
|22 Aralık 2020 04:54
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31.08.2020 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 inci maddesi uyarınca, 31.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarının adlarını gösterir liste ekli listede gösterilmiştir. Surelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumların incelenmesini isteyebilecekler.
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