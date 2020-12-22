Korkutan mutasyon için uzman uyarısı

İngiltere'nin koronavirüsün daha hızlı yayılmasına sebep olan bir mutasyona uğradığını açıklaması üzerine dünyada bir panik havası başladı. Bilim insanları, virüsün yeni mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ancak daha kötü seyrettiği ve daha fazla ölüme sebep olduğu yolunda bir bilginin olmadığını vurgulayarak toplumu daha paniğe kapılmadan daha itidalli olmaya davet etti. Görüşlerine başvurduğumuz Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Korkutan mutasyonun gerçekleştiği virüsün hücrelere girişini sağlayan S bölgesinde bugüne kadar gerçekleşen 4 bin mutasyon bildirildi. Yeni mutasyonla ilgili fazla bir şey bilmiyoruz. Ama daha ciddi bir hastalık yapmadığı, daha fazla ölüme sebep olmadığı ve aşıların bağışıklık cevabını olumsuz etkilemediği belli. Laboratuvarda yapılmış çalışmalarda yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu gösteren veriler var. Bekleyip sonuçlarını görmeliyiz" dedi.

Virüslerde mutasyon görülmesinin son derece normal olduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Koronavirüste her ay bir iki ciddi mutasyon oluyor. Koronavirüsle ilgili bugüne kadar dünyada 13 bin mutasyon tespit ettiler. Bunlar hastalığın seyrini ciddi etkilemeyen mutasyonlardı. İngiltere'de ortaya çıkan son mutasyon hakkında fazla bir şey bilmediğimiz bir mutasyon. İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarının arttığı ve bulaşın hızlandığı ile ilgili bir gözlemi oldu. Hızlı bulaşıyor ama hastalığın kötü seyrettiği ve ölüm oranlarını artırdığı ile ilgili bir veri yok" dedi.

KURALLARA DAHA SIKI UYACAĞIZ

Vatandaşın koronavirüsle ilgili yapabileceği tek şeyin korunma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, "Artık kendimizi daha sıkı koruyacağız. Devletimizin tavsiye ettiği, maske, mesafe, temizlik, kalabalıklara girmeme, misafirliğe gitmeme ve misafir kabul etmeme kurallarına daha sıkı uymaya ihtiyacımız var" diye anlattı.

Ziyneti Kocabıyık