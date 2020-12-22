Pandemide dijital diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sebebiyle bu sene daha az ülkeyi ziyaret ederken, diplomasi trafiğini daha çok dijital yöntemlerle yürüttü.

Koronavirüs salgınına rağmen diplomasi trafiğine ara vermeyen Erdoğan, Körfez'den Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya 12 ülkeyi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl 19 ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl toplamda 14 ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak Azerbaycan ve Katar'da temaslarda bulunan Erdoğan, bu ülkeleri iki defa ziyaret etti. Erdoğan sırasıyla, Almaya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Kuveyt, Katar ve KKTC'ye gitti. Bu yıl ilk ziyaretini Almanya'ya yapan ve daha sonra Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mart'tan itibaren yurt dışı gezilerine ara vermiş, ardından pandemi sürecinde de yine ilk olarak 2 Temmuz'da Katar'a gitmişti. Erdoğan, son yurt dışı ziyaretini ise 'Karabağ Zaferi'ni kutlamak için Azerbaycan'a gerçekleştirmişti.

VİDEO-KONFERANS DİPLOMASİSİ

Koronavirüs salgını ülke ve devlet başkanlarının yüz yüze görüşmelerini de etkilerken, liderler bu yıl boyunca ikili ve çok taraflı temaslarının çoğunu video-konferans yoluyla yaptı. Ülke liderleri, BM Genel Kurulu, NATO toplantıları ve G-20 zirvesinde sanal ortamda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli zirvelerde mesajlarını video-konferans yoluyla paylaştı. 17 Mart'ta Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin katılımıyla yapılan Dörtlü Zirve, 26 Mart'ta koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi ve 10 Nisan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi toplantısı, 21 Ekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Ekim'de İslam İş Birliği Teşkilatı İstişare Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video-konferans ile katıldığı önemli toplantılardan oldu.

EN ÇOK GÖRÜŞME PUTİN VE MERKEL'LE

Bu süreçte daha çok dijital diplomasiye ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle 130 telefon görüşmesi yaptı. En çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Erdoğan, video-konferans yoluyla ise en fazla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuştu. Toplamda 12 defa telefonla iletişim kuran Erdoğan ve Putin, görüşmelerde iki ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve salgınla mücadelede iş birliği konularını ele aldı. Almanya Başbakanı Merkel ile 6altı defa telefonla ve beş kere de video-konferansla konuşan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu süreçte üç defa telefonla görüştü. Birçok konunun masaya yatırıldığı görüşmelerin ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele oldu.

YEDİ KONUK AĞIRLANDI

Erdoğan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve son olarak Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi misafir etti.

Ebru Karatosun