Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlara Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
|22 Aralık 2020 07:40
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.
Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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