Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
|22 Aralık 2020 08:05
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Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti.
İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri, bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çırılçıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
ÇIRILÇIPLAK GEZDİRDİLER
Sabah'ın haberine göre; karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir koca, karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı buldu. Akrabaları ile birlikte şahsın evine giden koca, önce adamı darbetti ardından çırılçıplak soyundurup mahallede gezdirmeye başladı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak gezdirilen şahsı görüp müdahale etti. Çıplak şahsın üzerine çöp poşeti geçirildikten sonra 3 kişi de gözaltına alındı.
KİMSE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Karakolda hiç kimse birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.
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