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İstanbul'da trafiğe yapay zeka formülü

Çıldırtan İstanbul trafiğine yapay zeka ile çözüm getirilecek. Projeyle, araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarının bekleme süreleri belirlenecek, alternatif rotalar oluşturulacak
 22 Aralık 2020 08:19
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İstanbul'da trafiğe yapay zeka formülü

Mega kent İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi trafik. Her gün pek çok vatandaşın saatlerini harcadığı trafik sorununa yapay zeka ile çözüm aranacak. Yapılacak proje yollardaki araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarının bekleme süreleri belirlenecek, yoğunluğa göre alternatif rotalar oluşturulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSBAK tarafından trafik sorununa yapay zeka ile çözüm aranıyor. Özellikle trafik ışıklarında harcanan zamanı azaltmak ve yolları verimli kullanmak üzere hazırlanan proje kapsamında yoğunluk yaşanan noktalarda rahatlık sağlanması amaçlanıyor.

İstanbulda bazı noktalarda yapay zeka yönetiminin kullanılmaya başladığını söyleyen İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) Genel Müdürü Esat Temimhan, Sahadaki ulaşım çözümlerinde, kavşak yönetim sisteminde, bilgilendirme panolarında ve diğer sinyalizasyon sistemlerinde verileri anında işleyerek sahada sensörler aracılığıyla elde ettiğimiz bilgileri toparlayıp trafiğe kısa sürede çözüm getirmesini sağlayacağız. Yapay zeka ile araç algılama sistemleri söz konusu.

İstanbulda Demirciler'de araç sayımı ve Bağdat Caddesi'nde bisiklet ve scooter kullanıcılarını takip ediyoruz. En öncelikli konu aldığımız verileri işlemek. Amacımız bu verileri işleyerek sahaya müdahalede bulunmak. Yollarda, sıkışan noktalarda çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Buna çözüm olarak da trafik sinyal lambalarını daha farklı şekilde kullanılması, yönlendirmenin farklı bir şekilde yapılması. İBB trafik uygulamasına da alternatif rotaları göstererek yolların verimli kullanılmasını sağlamak dedi.

Sistem nasıl işleyecek?

İSBAK Ar-Ge Müdürü Hakan Çelik de yapay zeka projesini şu sözlerle anlattı: "Sahadaki kavşak noktaları görüyoruz. Kavşaktaki araçları sayabiliyorum, sınıflandırmasını yapabiliyorum. Araçların yoğunluklarını ölçüyoruz. Araç yoğunluğuna bağlı olarak araç sinyalizasyon sürelerini değiştiriyoruz. Bu sayede ışık yönetim sistemi sağlamış oluyoruz.

Elde ettiğimiz bilgiler kavşak kontrol cihazına iletiliyor. Buradaki talebe göre de ana hattı durduruyor ya da durdurmuyor. Örneğin cihaz koyduğumuz bir noktada mesai bitiminde araç yoksa boş yere ana yolu durdurmaya gerek yok."

Sürücüler umutlu

Sürücüler uygulamanın trafik için faydalı olacağını düşünüyor. Taksi şoförü, Rasim Çardar, "Trafiğin yoğunluk oranına göre ayarlanması trafik için çözüm olur dedi. Bir başka sürücü ise "Yoğunluğa göre olması çok daha mantıklı" diye konuştu.
DHA
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