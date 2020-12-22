Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer hayata veda etti.
|22 Aralık 2020 08:28
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Trabzonspor eski teknik direktörü özakan sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sümer ailesi, Türk futbol camiasi ve Trabzonspor'un başı sağolsun.
Özkan Sümer kimdir
Özkan Sümer (d. 20 Ocak 1937, Trabzon) Türk eski futbolcu ve teknik direktörüdür. İlk olarak Trabzonspor'da defans olarak oynamış, sonra aynı takımın, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye milli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Trabzonspor'da başkanlık yapmıştır.
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