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Bakan Koca: 4 ülkeden gelen yolcular izolasyon altına alındı

Bakan Koca İngiltere'de yeni çıkan mutasyona uğramış koroavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.
 22 Aralık 2020 08:34
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Bakan Koca: 4 ülkeden gelen yolcular izolasyon altına alındı

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama:

14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.

Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.
Memurlar.Net
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