Bakan Koca: 4 ülkeden gelen yolcular izolasyon altına alındı
|22 Aralık 2020 08:34
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Bakan Koca'nın yaptığı açıklama:
14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır.
4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde
izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz
koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.
Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden
geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır.
Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.
İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere,
Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını
ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.
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