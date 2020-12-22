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PTT'den yılbaşı için yüzde 25 indirim uygulaması

PTT AŞ, yılbaşına özel düzenlediği kampanya kapsamında, 25-31 Aralık dönemindeki iş günlerinde, bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı acele posta servisi (APS) kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim yapacak.
 22 Aralık 2020 08:37
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PTT'den yılbaşı için yüzde 25 indirim uygulaması

PTT AŞ, yılbaşına özel düzenlediği kampanya kapsamında, 25-31 Aralık dönemindeki iş günlerinde, bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı acele posta servisi (APS) kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, yeni yıla özel düzenlenecek kampanyayla kargo gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.

Öte yandan, şirket, PTT tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması için yılbaşına özel tebrik kartları da hazırladı.

Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

- PttAVM.com'da indirim fırsatları devam edecek

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com da yeni yıla sayılı günler kala müşterilerine, "Mutlu Yıllar, Mutlu Alışverişler" konseptiyle indirimli ürünler sunacak. PttAVM.com'da yeni yıla özel ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak.

Yeni yıl kampanyalarını salı günleri "Her Salı Teknoloji Bayramı" sloganıyla elektronik ürünlerde avantajlı fiyatlar takip edecek. Bu kampanyanın yanı sıra, çarşamba günleri "Haftanın Ortası İndirim Fırsatı" sloganıyla bazı ürünlerde birbirinden farklı indirimler yapılacak.
Anadolu Ajansı
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