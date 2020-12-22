Bir kişiye özel ilan daha iptal edildi
|22 Aralık 2020 09:00
|+Aa- Yazdır
Kayseri Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de ilan edilen; Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programının özel şartlarının oldukça göze çarptığı; ilgili yükseköğretim kurumunun alacağı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA FİZİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 4 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TECRÜBESİNE VE DERS VERME DENEYİMİNE SAHİP OLMAK." şartı aradığı, bölümün amacı ve verilen derslere bakıldığında Fizik alanında doktora yapan birisinin İç Mekan Tasarımı programına uygun olmadığını ve ilanın kişiye özel olduğunu haberleştirmiştik.
Haberimiz üzerine, Kayseri Üniversitesi tarafından söz konusu kadro ilanı 22 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla İPTAL edilmiştir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
22 Aralık 2020 16:03
|MEB'den 2021 ÖABT duyurusu
22 Aralık 2020 15:05
|İki ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
22 Aralık 2020 15:04
|Basın İlan Kurumundan seçim erteleme duyurusu
22 Aralık 2020 13:25
|YSK'nin Belediye Kanunu'na göre yapılacak halkoylamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
22 Aralık 2020 13:10
|'Tarsus Müzesi ile Mersin'e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yapmış olduk'
22 Aralık 2020 12:44
|Evde kına gecesi düzenleyen 21 kişiye ceza kesildi
22 Aralık 2020 12:38
|Fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9 milyon TL ceza kesildi
22 Aralık 2020 12:15
|TRT EBA'ya iki ödül
22 Aralık 2020 10:16
|İstanbul Esenyurt'ta doğum günü partisine baskın
22 Aralık 2020 09:03