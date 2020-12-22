Bir kişiye özel ilan daha iptal edildi

Kayseri Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de ilan edilen; Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programının özel şartlarının oldukça göze çarptığı; ilgili yükseköğretim kurumunun alacağı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA FİZİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 4 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TECRÜBESİNE VE DERS VERME DENEYİMİNE SAHİP OLMAK." şartı aradığı, bölümün amacı ve verilen derslere bakıldığında Fizik alanında doktora yapan birisinin İç Mekan Tasarımı programına uygun olmadığını ve ilanın kişiye özel olduğunu haberleştirmiştik.

Haberimiz üzerine, Kayseri Üniversitesi tarafından söz konusu kadro ilanı 22 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla İPTAL edilmiştir.