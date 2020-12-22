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İl Sağlık Müdürlüğü kartıyla silah kaçakçılığı

İstanbul'da silah kaçakçılığı yapan bir şebeke çökertildi. Şebekenin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait taşıt tanıtma kartının sahtesini yaparak silah sevkiyatında kullandığı ortaya çıktı.
 22 Aralık 2020 08:46
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İl Sağlık Müdürlüğü kartıyla silah kaçakçılığı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul'da silah kaçakçılığı şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 silah kaçakçısı yakalanırken, 3 kaleşnikof tüfek ile 16'sı kurusıkıdan bozma 46 tabanca ele geçirildi. Şebekelerden birinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait taşıt tanıtma kartının sahtesini yaparak silah sevkiyatı yaptığı belirlendi.

Yasadışı silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik olarak yoğun çalışma yapan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçükçekmece'de düzenlediği ilk operasyonda, Suriye'den getirdikleri Kalaşnikof (AK-47) tipi silahları satmaya çalışan 5 şüpheliyi 3 Kaleşnikof marka silah ve 750 mermi ile yakalayıp gözaltına aldı. Şebekenin Türkiye ve Suriye'deki bağlantılarıyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, bu operasyondan bir gün sonra Gaziosmanpaşa'da düzenlediği ikinci operasyonda ise yine piyasa kaçak silah sürmeye çalışan 3 silah kaçakçısını 5 tabanca ile yakalayıp ele geçirdi.

Operasyonlarını üçüncüsünü Arnavutköy'de gerçekleştiren ekipler, bir kargo şirketinde arama yaptığı bir kargo paketinde ise il dışına gönderilmek üzere 3 tabanca ele geçirdi. İçerisinde silah bulunan paketi kargoya verdiği belirlenen ve yakalanıp gözaltına alınan A.E.U ve T.A. isimli şahısların ev, işyeri ve otomobillerinde yaptığı aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ile 11 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 280 mermi ve 14 şarjör ele geçiren ekipler, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da düzenlediği 2 ayrı operasyonda ise kuru sıkı silahların gerçek mermi atar hale getirildiği 2 atölye ortaya çıkardı. 5'i kurusıkı 10 ruhsatsız tabanca ile 21 şarjör, 21 tabanca sürgüsü, 150 adet ucu açılmak için hazırlanmış namlu ele geçirilen baskınlarda torna atölyesi görünümündeki kaçak silah atölyelerinin 2 sahibi gözaltına alındı.

Atölyelerde bulunan CNS torna makinelerine ve silah yapımında kullanılan malzemelere el konulan şebekenin polis denetiminden kurtulmak için önceden yaptırdıkları sahte "İl sağlık Müdürlüğü" araç tanıtım kartı kullandıkları tespit edildi. Son operasyonu ise Avcılar, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Silivri'de örgütlenen bir şebekeye karşı gerçekleştiren ekipler, kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığını belirlediği şebekenin 4 üyesini 9 ruhsatsız tabanca, 14 adet şarjör, 2 tabanca gövdesi, 32 tabanca sürgü kalıbı, 1 tüfek, 23 tabanca namlusu ve 6 tabanca kabze kalıbı ile ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 6 ayrı şebekeye mensup 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine kondu.
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