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Demir fiyatı 1 haftada 800 TL arttı

Demir fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, sanayicileri ve inşaatçıları endişelendiriyor. Hammadde ihtiyacının temini ve iç piyasada bir kontrol mekanizmasının oluşturulmasına yönelik talepler var
 22 Aralık 2020 08:51
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Demir fiyatı 1 haftada 800 TL arttı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Sanayi ve inşaatta, yeniden yükselmeye başlayan demir fiyatları tedirginlik yaratıyor. Son 4 aydır yüzde 56 fiyat artışı oluşan demirin, son bir haftada ise ton fiyatına yaklaşık 800 lira eklediği belirtildi. Demir gibi hammadde fiyatlarında tüm dünyada yukarı yönlü bir ivmelenme görülürken, yurt içinde de üretim ve inşaat tarafında sıkıntılar oluştuğu belirtiliyor. İnşaatçılar, 'demir fiyatı nedeniyle duraklayan projeler olabilir' derken, sanayide de demirin üretim talebini karşılamama riski bulunuyor. Salgın nedeniyle düşen taleplerin, duran sistemlerin yeniden bir atağa geçmesiyle arz talep dengesizliğinin fiyat artışlarına neden olabileceği ifade ediliyor.

'Yüzde 56 artış var'

Ağustos başından itibaren 18 Aralık'a kadar geçen sürede demir ton fiyatında yüzde 56 artış olduğunu anlatan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "28 Temmuz'da tonu 3 bin 655 lira olan demir, 18 Aralık'ta 5 bin 700 liraya çıktı. Yüzde 56 artışa denk geliyor. Artışın önemli bir kısmı da son bir haftada oldu. Ton fiyatı 800 lira zamlandı. Birkaç ay önce de hızlı bir artış olmuş, yükselen kurla açıklanmıştı. Ancak biz bu artışın artık bir açıklaması olduğunu düşünmüyoruz" dedi. "Demir fiyatları nedeniyle inşaatların yavaşlatılabileceği, durabileceği bir noktayı görebiliriz" diyen Durbakayım, demir piyasasına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğunu söyledi. Nazmi Durbakayım, "Hazır betonda ise 175 lira olan fiyat 250 lira oldu. Yüzde 43 bir artış var. Yani kaba inşaatta olan bir üretici, bu iki gruptan bir anda yüzde 50 fiyat artışıyla üretimine devam etmek zorunda" diye konuştu.

'Rekabet incelemeli'

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektörünün malzeme fiyatlarındaki artışlarla durma noktasına geldiğini söyledi. Tellioğlu, bu durumun Rekabet Kurulu tarafından incelenmesi gerektiğini anlatırken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Demirin son 6 ayda kilo fiyatı 3.5 liradan 6 liraya yaklaştı. Fahiş fiyat artışları, kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilemiyor. Malzeme fiyatlarının artmasıyla kamu müteahhitlerimiz taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Hükümetten talebimiz, soruna ivedi çözüm bulunmasıdır."

'Arz talep dengesizliği'

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sanayinin kullandığı demirin fiyatında sorun olduğunu anlattı. Türkiye'deki demir hammaddesinin yetersiz kaldığını belirten Öztiryaki, "Üreticiler zorda. Hammadde ithalatına bir takım serbestiler getirilebilir. Pandemi süresince duraklayan yatırımlar, üretimler birden harekete geçince bir arz talep dengesizliği oluştu. Tüm dünyada hammadde fiyatlarında bir artış var. Devlet madenden üretim yapan üreticilere destek vermeli" diye konuştu.
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