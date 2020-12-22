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Yargıtay hatayı fark etti, mahkemede sürpriz karar çıktı: İsim kabusu bitmedi

Yozgatlı Engin Darğın, isim benzerliği ve polisin yanlış kimlik tespiti nedeniyle hiç ilgisinin olmadığı bir kaçakçılık davasının tarafı haline geldi, yargılandı, ceza aldı. Yargıtay, yanlış sanığa ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozdu. Ancak yerel mahkeme, bu sefer 'pişman olursa az ceza vereceğine' ilişkin ihtarname gönderdi.
 22 Aralık 2020 09:06
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Yargıtay hatayı fark etti, mahkemede sürpriz karar çıktı: İsim kabusu bitmedi

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir evde 11 Mart 2015'te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. Dava dosyasına göre, polisler kaçak sigara satışı yapan Engin Darğın hakkında tutanak tuttu. Ancak tutanağa bu şahsın kimlik bilgilerinin yerine, hiç İzmir'de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan Mal Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan bir başka Engin Darğın'ın kimlik bilgilerini girdi. Olayla ilgili olarak İzmirli Engin Darğın hakkında 'kaçakçılık' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede, Yozgatlı Engin Darğın'ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazılırken, adres olarak İzmirli Engin Darğın'ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın, hakkında açılan davaya katılarak savunma bile yaptı. Yapılan yargılama sonucunda 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan İzmirli Darğın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı tebligatnameyi taraf olarak, davayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Engin Darğın'ın adresine tebliğ etti. Yozgatlı Darğın gelen tebligatla kaçakçılık suçundan yargılanıp ceza aldığını öğrendi. Yozgatlı Darğın, avukatı Şahin Polat aracılığıyla Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 21 Kasım'da mahkemenin yanlış kişiye ceza verdiği gerekçesiyle verilen kararı bozdu.

MAHKEME HATASINDA DİRETTİ

Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar veren İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık olmayan Yozgatlı Engin Darğın hakkında derhal beraat vermesi gerekirken, sürpriz bir işlem yaptı. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında olayla ilgisi olmayan Yozgatlı Darğın'a, sadece suçlulara gönderilmesi gereken "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak", "devlet zararının giderilmesi halinde az ceza verileceğine" ilişkin ihtarname gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca 23 Haziran 2021 tarihinde yapılacak duruşma için savunmasının hazırlanmasını istedi.

SANIK DEĞİL Kİ PİŞMAN OLSUN

Avukat Şahin Polat, 12 Aralık tarihinde mahkemeye gönderdiği itiraz dilekçesinde "Benim müvekkilimin sanık sıfatı yoktur. Bu nedenle hakkında duruşma açılmaksızın derhal beraat kararı verilmelidir. Bozma ilamı sonrası sehven yargılamaya devamla taraf sıfatı bulunmayan müvekkilime etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için muhtıra gönderilmesi ve duruşmaya celbi hukuki dayanaktan yoksundur" dedi.

KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Avukat Polat, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Mahkemenin yapması gereken gerçek sanık hakkında dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmak; sehven hakkında dava açılan ve sanık yapılan kişiye de beraat vermektir. Müvekkilim son çare kimliğini değiştirmeyi düşünüyor" dedi.
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