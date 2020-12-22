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Yargıtay'ın kararı üzerine KHK'lı emniyet müdürünün 18 yıla kadar hapsi istendi

Tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu 3 kurşunla öldüren ve ilk yargılamada ceza almayan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında 18 yıl hapis cezası istendi. Ağabey Mecnun Sülüşoğlu "Nihayet biri çıkıp 'Suçludur' dedi ve cezalandırılmasını istedi" dedi.
 22 Aralık 2020 09:11
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Yargıtay'ın kararı üzerine KHK'lı emniyet müdürünün 18 yıla kadar hapsi istendi

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: İstanbul Halkalı'da KHK ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 17 Ağustos 2015 günü trafikte kendisiyle tartışıp sonrasında oturduğu siteye kadar takip eden ve elinde kurusıkı tabanca olan motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu 3 kurşunla öldürdü. Tutuklanan Celal Yılmaz, 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Kasım 2015'te görülen ilk duruşmada tekrar tutuklandı. Yargılama sonunda mahkeme Celal Yılmaz hakkında "eylemi meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak" gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu. Yılmaz aynı gün tahliye edildi. Sülüşoğlu'nun avukatı Halis Yıldırım dosyayı temyiz etti.

1.5 YIL SONRA YAKALANDI

Yargıtay, 'maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik silahlı fiili bir saldırısının bulunmadığını bu nedenle de meşru müdafaa koşullarının oluşmadığını' belirterek kararı bozdu. Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 2018 Aralık ayında sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yılmaz 1,5 yıl sonra 2020 Temmuz ayında Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

Görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirterek sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl ile 18 yıl arası hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Sanığın savunma için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI VERİN'

Ölen Ahmet Sülüşoğlu'nun ağabeyi Mecnun Sülüşoğlu cinayetin haksız tahrik altında işlendiği iddiasını kesinlikle kabul etmediklerini söyledi. Ağabey Sülüşoğlu "Evet savcı mütalaasında sanık için ceza istedi. Bu dava yıllardır sürüyor. Nihayet biri çıkıp 'suçludur' dedi ve cezalandırılmasını istedi. Üzerinden yıllar da geçse adalet tecelli etmeye başladı" dedi.
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