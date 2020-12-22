Yargıtay eski üyelerinin Yüce Divan'da yargılaması başladı
|22 Aralık 2020 10:29
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Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması saat 10.00'da başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile Esabil Saylak'ın avukatı katılıyor.
Duruşmada, suçtan zarar gören Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da hazır bulundu.
Yargılamada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.
Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları, HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği heyete, görev süresi dolan üye Serdar Özgüldür katılmıyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında üyeler, Yüce Divan Salonu'ndaki kendilerine ayrılan yere iki sıra halinde oturdu.
Duruşma öncesi heyetin oturma düzeniyle ilgili açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, duruşmanın Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını hatırlattı. Arslan, "Bu nedenle heyetin oturma düzeni iki sıra halinde oldu. Tüm heyetin bu kürsüde oturmaları gerekiyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında böyle olması gerekti. Umarız ülkemiz bu salgın belasından kurtulur." dedi.
Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.
Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfisi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.
Eski yüksek yargıçların, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteniyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hapis cezası alan eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser'in, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.
Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması saat 10.00'da başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile Esabil Saylak'ın avukatı katılıyor.
Duruşmada, suçtan zarar gören Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da hazır bulundu.
Yargılamada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.
Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları, HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği heyete, görev süresi dolan üye Serdar Özgüldür katılmıyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında üyeler, Yüce Divan Salonu'ndaki kendilerine ayrılan yere iki sıra halinde oturdu.
Duruşma öncesi heyetin oturma düzeniyle ilgili açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, duruşmanın Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını hatırlattı. Arslan, "Bu nedenle heyetin oturma düzeni iki sıra halinde oldu. Tüm heyetin bu kürsüde oturmaları gerekiyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında böyle olması gerekti. Umarız ülkemiz bu salgın belasından kurtulur." dedi.
Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.
Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfisi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.
Eski yüksek yargıçların, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteniyor.
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