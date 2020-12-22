Prof. Dr. Ceyhan'dan mutasyon açıklaması: Korkulacak bir şey yok

Son günlerde herkesin İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona ilişkin telaş içerisinde olduğunu vurgulayan Ceyhan, karamsarlık için henüz bir neden olmadığını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

1 - Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu.

Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

2 - ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virusun özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.

3 - Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virustan daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virusun daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

4 - Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa,, zorunlu olarak virusun yayılmamasına gayret edeceğiz.

Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.