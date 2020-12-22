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DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımları artırarak çalışmaya devam ettirdiklerini belirterek, gelecek yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 hidroelektrik santrali (HES) ve 137 taşkın tesisi olmak üzere toplam 394 tesisi tamamlayacaklarını bildirdi.
 22 Aralık 2020 09:44
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DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de hayata geçirilen çalışmalar ve 2021'de yürütülecek projelere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde Türkiye'nin bütün illerini su yapılarıyla ihya etmeyi sürdürdüklerini belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ olarak bizlere düşen görev, ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ'ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

DSİ'nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Yıldız, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan ülke sanayisinin enerjiye, tarım sektörünün modern sulamaya, tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu bağlamda bugüne kadar yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santralin işletmeye alındığını, toplam sulanan alanın 66,9 milyon dekara ulaştığını ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye'de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi milli zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır."

- "Son 18 yılda 8 bin 695 tesisi hizmete aldık"

Yıldız, DSİ Genel Müdürlüğü olarak son 18 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu ve arıtma tesisi, atık su arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini, çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarını bildirdi.

Söz konusu dönemde su ve sulama yatırımlarında bütün imkanlarını seferber ettiklerini ve son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda 600 baraj, 423 gölet ve bent, 1457 sulama tesisi, 253 toplulaştırma projesi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi, 590 hidroelektrik santrali ve 5 bin 89 taşkın tesisi olmak üzere toplam 8 bin 695 adet tesisi hizmete aldık. Böylece, sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık."

Bu yıl ise yaklaşık 10,3 milyar liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Yıldız, 15 baraj, 38 gölet ve bent, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 6 HES ve 150 taşkın tesisi olmak üzere toplam 333 tesisi hizmete alarak 791 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2021 yılının "Su ve Sulamada Hamle Yılı" ilan edildiğini belirten Yıldız, "2021'de 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 HES ve 137 taşkın tesisi olmak üzere toplam 394 adet tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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