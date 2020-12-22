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EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren bir karara imza attı. Serbest tükteci olmak için fatura limiti 75 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Gelecek yıl için serbest tüketici limiti de 1200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.
 22 Aralık 2020 10:00
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EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre, aylık faturası 75 lira 11 kuruşun üstünde olanlar serbest tüketici olabilecek.

EPDK, geçtiğimiz yıl bin 400 kilovatsaat olan alt limiti bin 200 kilovatsaate düşürdü.

Böylelikle 2 milyon 700 bin abone daha serbest tüketici olmak hakkı kazandı. Türkiye'de yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Son düzenlemeyle birlikte bu abonelerden 23 buçuk milyonu serbest tüketici olma hakkı kazanmış oldu.

Serbest tüketiciler, kendi elektrik tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalarla daha ucuz elektrik satın alabiliyor.

Ayrıca EPDK tarafından, doğalgaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.

EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.
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