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Keçiören Belediyesi'nin lüks araç savunması: Zorlu coğrafyaya sahibiz

Sayıştay, Keçiören Belediyesi'nin lüks marka makam aracını usullere uygun olmayan yöntemlerle aldığını tespit etti. Belediye bünyesindeki şirket aracılığıyla alınıp belediyeye hibe edilen araca ilişkin Keçiören Belediyesi savunmasında, ilçenin zorlu coğrafyaya sahip olduğunu ve aracın arazi şartlarında fayda sağlayacağını iddia etti.
 22 Aralık 2020 10:03
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Keçiören Belediyesi'nin lüks araç savunması: Zorlu coğrafyaya sahibiz

Keçiören Belediyesi, belediye bütçesinden alınamayacak nitelikteki makam aracını, belediye şirketi aracılığıyla aldı ve lüks araç belediyeye bedelsiz olarak hibe edildi. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Keçiören'deki söz konusu işlemin uygunsuz olduğu Sayıştay tarafından tespit edildi.

Belediye uygun olmayan yöntemle tahsis edilen lüks makam aracına ilişkin savunmasında, Keçiören ilçesinin zorlu coğrafi şartlarına sahip olduğunu, hibe edilen aracın arazi şartlarında kullanılabilecek olmasından dolayı belediyeye fayda sağlayacağını iddia etti.

BELEDİYENİN ŞİRKETİ TARAFINDAN BELEDİYEYE HİBE EDİLDİ

Sayıştay'ın belediyeye yaptığı denetimlerde, belediyeye ait şirket olan Keçiören Belediyesi Gıda Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından "2019 model, 06 KBB 06 plakalı Audi 6" aracın alındığı tespit edildi.

Şirket, 23 Aralık 2019 tarihinde Müdürler Kurulu kararıyla bedelsiz olarak aracı belediyeye hibe etti. Keçiören Belediye Meclisi'nin 1 Ocak 2020 tarihli kararıyla lüks araç belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere şartlı bağış olarak belediyeye devredildi.

Alınan aracın özelliklerine bakıldığında motor hacminin 1968 cc ve yüzde 100 yabancı menşeli olduğunu belirten Sayıştay raporunda, "Belediye meclisi kararının, '237 sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar'ın 'Taşıtların Nitelikleri' başlıklı 1'inci maddesine göre belediyelerin hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyeceği hükmüne aykırıdır" dedi.

BELEDİYEDEN LÜKS ARAÇ SAVUNMASI: KEÇİÖREN ZORLU COĞRAFYAYA SAHİP

Keçiören Belediyesi'nin, lüks marka aracın belediye şirketi tarafından alınarak belediyeye hibe edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu kabul ettiğini belirten Sayıştay, belediyenin aracın alımın savunmasına ilişkin ise raporda şunları kaydetti:

"Kamu idaresi tarafından, 2019 model 06 KBB 06 plakalı AUDI 6 binek aracın belediyenin şirketi tarafından alınarak belediyeye hibe edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu kabul ettiği ancak ilçenin coğrafi şartları ile hizmet alanının genişliği dikkate alınarak Keçiören ilçesinin zorlu bir coğrafi yapıya sahip olması ve hibe edilen aracın arazi şartlarında bile kullanılabilecek olması belediyeye azami ölçüde fayda sağlayacağı iddia edilerek bu gerekçelerle araç temin edilmesinin bu duruma meşruiyet kazandırıldığı ifade edilse de; mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyeler tarafından alınacak araçların alımında coğrafi şartlar, hizmet alanının genişliği gibi hususlar usul ve esaslarda düzenlenmemiştir."

'MEŞRUİYET KAZANDIRMADIĞI ORTADA'

İdareler tarafından araç alınırken hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin usul ve esaslarda açıkça düzenlendiğini belirten Sayıştay, belediyeye temin edilen aracın mevzuatlara aykırı olduğunu şu ifadelerle belirtti:

"Belediye şirketi üzerinden böyle bir yöntem kullanılarak aracın alınması ise mevzuatın düzenlenme amacına aykırıdır. Belediye tarafından alınamayacak nitelikte olan bir aracın şirket üzerinden alınıyor olması ve hibe yoluyla belediyeye devredilmesinin bu işe meşruiyet kazandırmadığı ortadadır. Sonuç olarak belediyelerin taşıt alımında mevzuat ile belirlenen özellikte olan araçları alması gerekmektedir."

Kaynak: Serkan Alan-Gazeteduvar
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