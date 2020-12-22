Zeydan Karalar: Adana'nın suyu çok ucuz zam yapabiliriz
|22 Aralık 2020 10:26
|+Aa- Yazdır
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 18 ayda yaptığı hizmetler ve çalışmalarla ilgili belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Kentte su sıkıntısının yaşanmaya başladığını ve yeni önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Zeydan Karalar, Adana'nın suyunun ucuz olduğunu, buna karşın giderlerin fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda o 60 milyona düşüyor. Adana'nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde 4 liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0,75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu. Yaz aylarında korona virüsten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Demir fiyatı 1 haftada 800 TL arttı
22 Aralık 2020 08:51
|İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
17 Aralık 2020 20:41
|Başkan Ağbal'dan döviz kuru düzeyine dair açıklama
16 Aralık 2020 10:43
|Narenciyede fiyat yükselişi devam ediyor
16 Aralık 2020 08:32
|Bundan sonra yapılacak indirimler pompaya yansıyacak
15 Aralık 2020 11:34
|Benzin ve motorine zam... Eşel mobil ilk defa devreye alındı
14 Aralık 2020 17:54
|Benzinde zam beklentisi
12 Aralık 2020 16:25
|Enerji piyasalarında idari para cezaları artırıldı
12 Aralık 2020 10:38
|İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
11 Aralık 2020 10:26
|O ilde, ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
09 Aralık 2020 10:34