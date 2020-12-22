Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çubuk'ta mermer atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mermer atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.
|22 Aralık 2020 10:29
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mermer atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, Çubuk Sanayi Sitesi'nde mermer atölyesi bulunan Mehmet Sarıkavak'ın (46), iş yerinde koltukta hareketsiz olduğunu gören mahalle bekçileri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Sarıkavak'ın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza
22 Aralık 2020 16:14
|Maltepe'de özel hastanede yangın
22 Aralık 2020 16:07
|Tehdit edilen Belediye Başkanı Savcı Sayan konuştu
22 Aralık 2020 14:45
|Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
22 Aralık 2020 14:13
|Yerlikaya'nın sahte diploması da Ankara İmrahor'dan
22 Aralık 2020 13:30
|Pınar Gültekin cinayetinde keşif ertelendi! Cezaevine idari soruşturma
22 Aralık 2020 13:28
|Oktar'dan cinsel istismar savunması: Bine yakın kız arkadaşım var
22 Aralık 2020 12:39
|Antalya'da 8 aylık bebek evinde ölü bulundu
22 Aralık 2020 12:32
|Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
22 Aralık 2020 12:14
|Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
22 Aralık 2020 11:45