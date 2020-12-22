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1 ay kullanılabilen, virüsü yüzde 99 oranında öldüren maske

Adana'da medikal firma sahibi Mehmet Ceyhan, araştırmalar sonucu Alman TUV SUD laboratuvarlarında test sürecinden geçtikten sonra Avrupa Birliği ülkelerinde satışı onaylanan 'bakır iyonlu korona maskesi'ni Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak Türkiye'ye getirdi.
 22 Aralık 2020 10:53
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1 ay kullanılabilen, virüsü yüzde 99 oranında öldüren maske

Ceyhan, 'Bakır İyonlu Korona Maskesi'nin yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğünü iddia etti.

Nisan 2020 yılında Alman TUV SUD laboratuvarlarında yapılan test sürecinde onaylanan ve Avrupa Birliği'nde (AB) satışı onaylanan 'bakır iyonlu korona maskesi', Amerika ve Avrupa birliği ülkelerinden sonra Türk girişimciler tarafından Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olan maskenin, yurt dışında yapılan testler sonucu koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürüldü.

'KORONAVİRÜSÜ YÜZDE 99.9 ORANINDA ÖLDÜRÜYOR'

Adana'da 10 yıldır medikal firma işleten Mehmet Ceyhan, bakır iyonlu maskenin Avrupa Birliği tarafından onaylandığını söyledi. Maskenin içerisinde bakır iyonları bulunduğunu söyleyen Ceyhan, maskenin içerisinde laboratuvar ortamında bakır partiküllerinin emdirildiğini belirtti. Ceyhan, "Bu maske 2020 yılı içerisinde Alman TUV SUD laboratuvarlarında zorlu bir testten geçti. Bu test süreci sonunda ise koronavirüsü bir dakika içerisinde öldürdüğü ispatlandı. Bu testlerin ardından bu maske Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunuldu" dedi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI SİSTEMİNE KAYITLI'

Mehmet Ceyhan, koronavirüs döneminde çok fazla kalitesiz maskelerin piyasaya sürülmesinden sonra kaliteli maske arayışına girdiğini belirterek, "Araştırmalarımız sonucu yurt dışında kullanılan bu ürünü bulup, girişimlerde bulunarak Türkiye distribütörlüğünü aldık. Şu anda piyasada bulunan maskelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Belirli bir kalite sertifikası alınması gerekiyor. Bu ürünlerimizin de kalite sertifikaları ve UTS kayıtları mevcut" diye konuştu.

'MASKE, TEMAS HALİNDE VİRÜSÜN RNA VE DNA'SINI BOZUYOR'

Maskenin virüs ve bakterilerle temas ettiğinde üzerinde bulunan bakır iyonları sayesinde virüs ve bakterilerin DNA ve RNA'sını bozduğunu söyleyen Ceyhan, "Bu nedenle herhangi bir virüs yada bakteri maskeye bulaştığında bakır iyonları ile tepkimeye girerek ölüyor. Bu maskenin virüsü bir dakika içerisinde öldürdüğü de araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır'' ifadelerini kullandı.

'BİR AY KULLANILABİLİR'

Maskenin ömrünün, yırtık ve delik olmadığı sürece bir ay kullanılabileceğini aktaran Ceyhan suya karşı da dayanıklı olduğunu söyledi. Ceyhan, "Üzerindeki bu renk maskenin orijinal rengidir. Rengini ise bakır iyonlarından alıyor. Hiçbir şekilde bir boya kullanılması söz konusu değildir. Suya dayanıklı olan bu maske, ıslandığında yarım saat güneşte kurutularak tekrar kullanılabilir'' dedi.

'BAKTERİLER BAKIRA DİRENÇ GÖSTEREMEZ'

Bakır iyonlarının yapılan laboratuvar çalışmalarında antiviral özelliği olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Şen, "Bakır iyonları temas ettiği yüzeylerde mikropları ve virüsü kısa sürede öldürebilir. Bu maksatla bakır içeren maddeler virüsten önce de üretilmiştir. Özellikle kapı kolları gibi ürünlerde bakırlardan yararlanılmıştır. Bakteriler bakıra uzun dönemde direnç gösteremiyorlar. Bakırlar anti mikrobiyal özelliği bakımından etkilidir" diye konuştu.
DHA
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