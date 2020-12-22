İstanbul'da 2. dalganın zirve noktası geride kaldı
|22 Aralık 2020 11:03
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.
Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020
Hastanede yatan sayısı %4️0️ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️5️ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq
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