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Diyarbakır'da kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü
Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
|22 Aralık 2020 11:06
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Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibi 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'ı silahla vuran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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