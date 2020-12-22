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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.075 liradan satılıyor
 22 Aralık 2020 12:53
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.054,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,50462,70460,00460,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.048,003.069,003.033,003.054,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00426,00420,00424,00
Lira(Tam) Ziynet 2.979,002.999,002.964,002.984,00
Yarım Ziynet 1.489,001.499,001.482,001.492,00
Çeyrek Ziynet 745,00750,00741,00746,00
Anadolu Ajansı
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