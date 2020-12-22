Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.075 liradan satılıyor
|22 Aralık 2020 12:53
|+Aa- Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.054,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|462,50
|462,70
|460,00
|460,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.048,00
|3.069,00
|3.033,00
|3.054,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|420,00
|424,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.979,00
|2.999,00
|2.964,00
|2.984,00
|Yarım Ziynet
|1.489,00
|1.499,00
|1.482,00
|1.492,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|741,00
|746,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Aralık 2020 13:13
|Gün ortası döviz fiyatları
22 Aralık 2020 12:35
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Aralık 2020 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Aralık 2020 17:40
|Dolar günü 7,67 TL'den tamamladı
21 Aralık 2020 17:33
|Altından sert yükseliş sonrası, sert düşüş
21 Aralık 2020 14:11
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18 Aralık 2020 18:41
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
18 Aralık 2020 18:23
|BDDK'nın kararı çeyrek altını da düşürdü
18 Aralık 2020 17:45
|Dolar günü rekor düşüşle kapattı
18 Aralık 2020 17:25