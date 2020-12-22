1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka:- "Bir süre önce hayata geçirdiğimiz 'YaşamHak' projesi kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarmak istiyoruz. Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi daha kolay yapabilelim"- "Proje kapsamında ayrıca Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin yanı sıra çok sayıda baroyla da protokol imzaladık. Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek verirken, adli olaylarda ise tüm duruşmalarda kadınların yanında olacağız, onlara güç vereceğiz"
 22 Aralık 2020 11:10
+Aa- Yazdır
CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir süre önce hayata geçirdikleri "YaşamHak Projesi" kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirterek, "Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi daha kolay yapabilelim." dedi.

Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 5 Aralık'ta tanıtımını yaptıkları "YaşamHak" projesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunu ifade eden Nazlıaka, "YaşamHak Projesi"yle CHP'nin şiddet gören, mağdur edilen kadınların sığınacakları bir yuva olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Nazlıaka, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir çağrı merkezi kurduklarını ve gelen her türlü çağrıyı titizlikle değerlendirdiklerini anlattı.

Şiddet gören kadınların kendilerini çok yalnız hissettiklerine ve hak arama mücadelesinde ne yapmaları gerektiğini bilmediklerine dikkati çeken Nazlıaka, onlara destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve çok sayıda baroyla protokol imzaladıklarını anlatan Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek verirken, adli olaylarda ise tüm duruşmalarda kadınların yanında olacağız, onlara güç vereceğiz." diye konuştu.

- "Şiddetle mücadelede iki şey çok önemli"

Kadınların yeni bir yaşam kurması, şiddet sarmalından kurtulması için bazı kadın dernekleriyle irtibatlarını sağladıklarını aktaran Nazlıaka, "Böylelikle dernek ortamında dayanışmanın ve kadın örgütlenmesinin gücünü daha net hissediyorlar. Örgütlenmediğimiz sürece bir şeyi başarmakta daha çok zorlanıyoruz." dedi.

Bir komisyon kurduklarını, gelen her çağrıyı tek tek incelediklerinin ve takip ettiklerinin altını çizen Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarmak istiyoruz. Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi daha kolay yapabilelim. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için iki şey çok önemli. Birincisi eşitsizliği ortadan kaldırmanız gerekiyor, şiddeti besleyen şey, eşitsizlik. İkinci olarak da siz eğer bir şeyi ölçmezseniz onu yönetemezsiniz. Bu yüzden bu şiddet haritasını mutlaka çıkaracağız."

- "Hayatın her alanında kadın temsili önemli"

CHP'nin iktidara gelmesi halinde bir "Kadın Bakanlığı" kurulacağını belirten Nazlıaka, "Kadın erkek fırsat eşitliğini hayatın her alanında sağlayacağız. Dilimizden cinsiyetçi kelimeleri ve özdeyişleri arındıracağız." diye konuştu.

Nazlıaka, zihniyeti dönüştürmek için eğitimden başlanması, hayatın her alanında eşitliğin var olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Kız çocuklarının kendine örnek alabileceği rol modellerin ön plana çıkarılmasının önemine işaret eden Nazlıaka, başarılı kadınların ilkokuldan itibaren hikayelerinin okutulması ve tanınır olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sağlanması için var olan yasaların iyi uygulanması, Türkiye'nin altında imzasının bulunduğu sözleşmelerin ve uluslararası anlaşmaların arkasında durulması gerektiğini vurguladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı Yasa'nın tartışmaya açılması kabul edilebilir değil. Bu yasalara sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hayatın her alanında kadın temsilinin önemli olduğunun altını çizen Nazlıaka, medyada, yargıda, siyasette, iş dünyasında kadının eşit olarak var olduğu, kadın bakış açısının yansıtıldığı bir Türkiye kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplandı
22 Aralık 2020 16:05		 Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın
22 Aralık 2020 15:57
AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
22 Aralık 2020 15:10		 Bakan Akar: ABD yanlış karardan bir an önce dönmeli
22 Aralık 2020 14:49
Yapılan son ankete göre, MHP ve HDP barajı aşamıyor
22 Aralık 2020 14:08		 AK Partili Özkan'dan, Özgür Özel'e 'Franco' tepkisi
22 Aralık 2020 14:01
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
22 Aralık 2020 13:40		 Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
22 Aralık 2020 13:25
Akşener: Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez
22 Aralık 2020 11:11		 Keçiören Belediyesi'nin lüks araç savunması: Zorlu coğrafyaya sahibiz
22 Aralık 2020 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu16:14 - Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza16:11 - MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi16:07 - Maltepe'de özel hastanede yangın16:05 - AK Parti MYK toplandı16:03 - 'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
16:00 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması15:57 - Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın15:51 - Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama15:44 - Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı15:41 - Başkandan kuraklık açıklaması: Bir faciaya doğru gidiyoruz15:33 - 'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'
15:26 - Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu15:24 - Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık15:20 - Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı15:14 - Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı15:10 - AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
15:05 - MEB'den 2021 ÖABT duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Asgari ücrette TÜİK'ten sonra, taraflar rakamları açıklayacak
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kronik kabızlık 3
Kapı pervazına tırmanmak. 3
varoluşsal kaygı 1
Ömer ünlü 3
saçma filmler 6
savcı sayan 1
çocuk 2
kellerin karşısında saç taramak 6
sonbahar 2
24.12.2020 ankaragücü vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam