1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu

Bu yılın 11 aylık döneminde İstanbul merkezli 321 bin 642 geliş-gidiş seferi yapıldı- İcra edilen tüm seferlerde toplam 37 milyon 514 bin 850 yolcu seyahat etti- Geçen yılın aynı döneminde 647 bin 831 seferde 95 milyon 654 bin 241 yolcu seyahat etmişti
 22 Aralık 2020 11:14
+Aa- Yazdır
İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu

- Bu yılın 11 aylık döneminde 321 bin 642 geliş-gidiş seferinin düzenlendiği İstanbul'daki havalimanlarından toplam 37 milyon 514 bin 850 yolcu taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde 34 bin 218 sefer özel ve kargo seferleri icra edildi. Havalimanındaki seferlerin 9 bin 499'i iç hatta, 24 bin 719'i dış hatta yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın 11 ayında iç hatta 78 bin 73 sefer düzenlendi. Bu havalimanını kullanan yolcular, 38 bin 652 dış hat seferiyle yurt dışına seyahat etti. Toplam 116 bin 725 sefer bu havalimanından icra edildi.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasımda toplam 170 bin 699 sefer yapıldı. Bu seferlerin 56 bin 43'ü iç hatta, 114 bin 656'sı dış hatta düzenlendi.

Yılın bu döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 143 bin 615, dış hatta 178 bin 27 sefer olmak üzere toplam 321 bin 642 uçuş icra edildi.

Geçen senenin aynı döneminde İstanbul'dan 647 bin 831 sefer düzenlediği kayıtlara geçti.

- Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusu 16 milyona yaklaştı

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yılın ilk 11 ayında iç hatta 10 milyon 957 bin 624, dış hatta 4 milyon 823 bin 282 yolcu seyahat etti.

Bu dönemde toplam 15 milyon 780 bin 906 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçtu.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasımda toplam 21 milyon 733 bin 944 yolcu farklı destinasyonlara seyahat etti.

Havalimanından uçan yolcuların 7 milyon 15 bin 249'u iç, 14 milyon 718 bin 695'i dış hattı kullandı.

Yılın 11 ayında, İstanbul'daki havalimanlarından iç hatta 17 milyon 972 bin 873, dış hatta 19 milyon 541 bin 977 olmak üzere toplam 37 milyon 514 bin 850 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 95 milyon 654 bin 241 olarak hesaplanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
22 Aralık 2020 14:37		 PTT'den yılbaşı için yüzde 25 indirim
22 Aralık 2020 08:37
Dünyaca ünlü iki dev marka Türkiye'de üretime geliyor
21 Aralık 2020 15:10		 Yılbaşı alışverişi için tercih e-ticaret oldu
21 Aralık 2020 14:15
Bu yıl desteklerle Kovid-19'un gölgesinde 1400'e yakın kooperatif açıldı
20 Aralık 2020 11:14		 İnternet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor.
19 Aralık 2020 08:48
Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
18 Aralık 2020 11:41		 Ambulans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
18 Aralık 2020 11:06
Balon balığı umut olabilir! 1 gramı 1 milyon avro
18 Aralık 2020 10:51		 Türkiye Fırıncılar Federasyonundan yeni halk ekmek büfeleri için teklif
18 Aralık 2020 10:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu16:14 - Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza16:11 - MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi16:07 - Maltepe'de özel hastanede yangın16:05 - AK Parti MYK toplandı16:03 - 'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
16:00 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması15:57 - Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın15:51 - Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama15:44 - Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı15:41 - Başkandan kuraklık açıklaması: Bir faciaya doğru gidiyoruz15:33 - 'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'
15:26 - Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu15:24 - Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık15:20 - Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı15:14 - Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı15:10 - AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
15:05 - MEB'den 2021 ÖABT duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Asgari ücrette TÜİK'ten sonra, taraflar rakamları açıklayacak
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özkan sümer 1
dünyanın en yakışıklıları listesi 4
Berceste 1
sevgi 1
sözlükte yazacak başlık bulamamak 5
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 4
hüseyin çimşir 1
Her şeye anlam yükleme çabası 1
Türk milletinin bayramını kutlayan dayı 3
hüseyin göçek 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam