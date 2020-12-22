İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu

- Bu yılın 11 aylık döneminde 321 bin 642 geliş-gidiş seferinin düzenlendiği İstanbul'daki havalimanlarından toplam 37 milyon 514 bin 850 yolcu taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde 34 bin 218 sefer özel ve kargo seferleri icra edildi. Havalimanındaki seferlerin 9 bin 499'i iç hatta, 24 bin 719'i dış hatta yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın 11 ayında iç hatta 78 bin 73 sefer düzenlendi. Bu havalimanını kullanan yolcular, 38 bin 652 dış hat seferiyle yurt dışına seyahat etti. Toplam 116 bin 725 sefer bu havalimanından icra edildi.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasımda toplam 170 bin 699 sefer yapıldı. Bu seferlerin 56 bin 43'ü iç hatta, 114 bin 656'sı dış hatta düzenlendi.

Yılın bu döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 143 bin 615, dış hatta 178 bin 27 sefer olmak üzere toplam 321 bin 642 uçuş icra edildi.

Geçen senenin aynı döneminde İstanbul'dan 647 bin 831 sefer düzenlediği kayıtlara geçti.

- Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusu 16 milyona yaklaştı

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yılın ilk 11 ayında iç hatta 10 milyon 957 bin 624, dış hatta 4 milyon 823 bin 282 yolcu seyahat etti.

Bu dönemde toplam 15 milyon 780 bin 906 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçtu.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasımda toplam 21 milyon 733 bin 944 yolcu farklı destinasyonlara seyahat etti.

Havalimanından uçan yolcuların 7 milyon 15 bin 249'u iç, 14 milyon 718 bin 695'i dış hattı kullandı.

Yılın 11 ayında, İstanbul'daki havalimanlarından iç hatta 17 milyon 972 bin 873, dış hatta 19 milyon 541 bin 977 olmak üzere toplam 37 milyon 514 bin 850 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 95 milyon 654 bin 241 olarak hesaplanmıştı.