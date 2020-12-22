Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel F.'nin otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel F'nin otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Veysel F'nin otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan 100 kilo eroin ele geçirildi.

BAKANLIK: DUYULMASIN

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edilen Veysel F'nin, Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdüler. F'nin de, açtığı davaları kazandığını ve bir ay içinde görevine döneceğine söylediği öğrenildi.

Sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildi. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayı da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldı.

Eski basın müşaviri Veysel F, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. F'nin, kısa süre önce de Yozgat'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin Fetullahçı olmadığını, ancak Fetullahçıların komplosu sonucu meslekten ihraç edildiğini söyledi. F, yakında görevine döneceğini de belirtti.