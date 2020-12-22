1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurt saldırılarına uğrayan sürüler 'kangal' köpekleriyle korunacak

Edirne'de, kurtların koyun sürülerine saldırıları "bozkırın kralı" diye bilinen kangal köpekleriyle önlenecek- Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk:- "Kurtları yok ederek değil, onları dengede tutarak ve sürülerden uzak tutarak onlarla mücadele edeceğiz"
 22 Aralık 2020 11:44
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, popülasyonu artan kurtların hayvan sürülerine saldırılarının önüne safkan kangal köpekleriyle geçilmesi hedefleniyor.

Lalapaşa Kaymakamlığı ve Lalapaşa Ziraat Odası iş birliğinde ilçedeki üreticilere dağıtılmak üzere Sivas'ın Kangal ilçesinden 5 çift safkan kangal köpeği getirtildi.

Hayvan sürülerini korumalarıyla ün salmış kangal köpekleri Ziraat Odası bahçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakalın katılımıyla çekilen kura sonucu üreticilere dağıtıldı.

-"Domuz için salınan kurtlar sürüye saldırmaya başladı"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine, sürülere zarar veren kurtlarla doğal mücadele dönemine geçtiklerini söyledi.

Üreticilerin zarar görmesini engellemek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, "Son yıllarda ayçiçeği tarlalarına domuzlar çok zarar veriyordu. Bundan dolayı domuzlarla mücadele için kurt salımı yapıldı. Fakat bunun ardından kurtlar küçükbaş ve büyükbaş sürülere zarar vermeye başladı. Bu yıl yaklaşık 100'den fazla küçükbaş, 5'den fazla da büyükbaş hayvan zarar gördü." diye konuştu.

- Kurtlarla doğal mücadele dönemi

Kaymakamlığın destekleriyle Kangal ilçesinden 5 çift safkan kangal köpeği getirdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu köpeklerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Zaman içinde köpeklerin üremesi sağlanarak tüm üreticilerimize kangal köpeği dağıtacağız ve bu şekilde mücadele edeceğiz. Doğayla, doğal bir mücadelece vereceğiz. Doğal olmayan unsularla mücadele edildiği zaman doğanın dengesi bozuluyor ve daha büyük zararlar ortaya çıkabiliyor.

İnşallah güzel ve öncü bir çalışma olur. Hem kurt hem de domuz popülasyonunu dengede tutarak çiftçilerimizin en az zararla çıkmasını sağlarız. Pandemi sürecinde gördük, doğanın dengesini bozduğumuzda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunun en güzel mücadele yöntemi doğadaki bir zararlının kendi zararlısıyla mücadele etmektir. Kurtları yok ederek değil, onları dengede tutarak ve sürülerden uzak tutarak onlarla mücadele edeceğiz."

Üretici Önder Kabataş ise kurtların sürülere verdiği zararı en az indirmek için başlatılan çalışmayı yerinde bulduğunu ifade etti.

Doğanın dengesini doğal yöntemlerle korumaya çalıştıklarını dile getiren Kabataş, "Bu köpeklerin gelmesiyle köylerdeki sürülerimiz kurtlardan daha az görecektir. Bizde bu hayvanların üremesini sağlayarak diğer üretici arkadaşlarımıza teslim edeceğiz."

Sedat Kutlu da projeye destek veren Kaymakamlık ve Ziraat Odası Başkanlığı'na teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi
22 Aralık 2020 14:28		 Ölen yakınlarını öperek uğurladılar, hepsi koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 14:26
'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor da virüs kurbanı oldu
22 Aralık 2020 13:56		 Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması
22 Aralık 2020 13:20
BioNTech: Aşı mutasyona uğrarsa, 6 haftada yenisini yaparız
22 Aralık 2020 13:05		 Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
22 Aralık 2020 12:48
Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişi için çevrim içi mevlit okutuldu
22 Aralık 2020 12:36		 BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
22 Aralık 2020 12:13
'Kısıtlamalar amacına ulaştı, hasta ve vaka sayısı hızlıca düştü'
22 Aralık 2020 11:12		 İstanbul'da 2. dalganın zirve noktası geride kaldı
22 Aralık 2020 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu16:14 - Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza16:11 - MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi16:07 - Maltepe'de özel hastanede yangın16:05 - AK Parti MYK toplandı16:03 - 'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı
16:00 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması15:57 - Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın15:51 - Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama15:44 - Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı15:41 - Başkandan kuraklık açıklaması: Bir faciaya doğru gidiyoruz15:33 - 'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'
15:26 - Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu15:24 - Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık15:20 - Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı15:14 - Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı15:10 - AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
15:05 - MEB'den 2021 ÖABT duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Asgari ücrette TÜİK'ten sonra, taraflar rakamları açıklayacak
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özkan sümer 1
dünyanın en yakışıklıları listesi 4
Berceste 1
sevgi 1
sözlükte yazacak başlık bulamamak 5
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 4
hüseyin çimşir 1
Her şeye anlam yükleme çabası 1
Türk milletinin bayramını kutlayan dayı 3
hüseyin göçek 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam