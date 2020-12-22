BioNTech: Aşı mutasyona uğrarsa, 6 haftada yenisini yaparız

Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan corona virüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

ALTI HAFTADA YENİSİNİ YAPARIZ

﻿Şahin, "Elimizdeki aşının yeni türe karşı etkili olup olmadığını bilmiyoruz ama yeni tür eskisiyle yüzde 99 oranında protein benzerliğine sahip olduğu için aşının etkili olacağına bilimsel olarak güveniyoruz" dedi.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.

Henüz corona virüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

"VUI - 202012/01" adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.