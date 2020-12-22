BioNTech: Aşı mutasyona uğrarsa, 6 haftada yenisini yaparız
|22 Aralık 2020 13:05
|+Aa- Yazdır
Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan corona virüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.
ALTI HAFTADA YENİSİNİ YAPARIZ
Şahin, "Elimizdeki aşının yeni türe karşı etkili olup olmadığını bilmiyoruz ama yeni tür eskisiyle yüzde 99 oranında protein benzerliğine sahip olduğu için aşının etkili olacağına bilimsel olarak güveniyoruz" dedi.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.
Henüz corona virüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
"VUI - 202012/01" adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi
22 Aralık 2020 14:28
|Ölen yakınlarını öperek uğurladılar, hepsi koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 14:26
|'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor da virüs kurbanı oldu
22 Aralık 2020 13:56
|Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması
22 Aralık 2020 13:20
|Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
22 Aralık 2020 12:48
|Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişi için çevrim içi mevlit okutuldu
22 Aralık 2020 12:36
|BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
22 Aralık 2020 12:13
|Kurt saldırılarına uğrayan sürüler 'kangal' köpekleriyle korunacak
22 Aralık 2020 11:44
|'Kısıtlamalar amacına ulaştı, hasta ve vaka sayısı hızlıca düştü'
22 Aralık 2020 11:12
|İstanbul'da 2. dalganın zirve noktası geride kaldı
22 Aralık 2020 11:03