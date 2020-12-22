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Antalya'da 8 aylık bebek evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 aylık bebek evinde ölü bulundu
|22 Aralık 2020 12:32
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 aylık bebek evinde ölü bulundu.
Barış Mahallesi'nde bir apartmanda Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark etti.
Kabaoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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