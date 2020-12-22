Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişi için çevrim içi mevlit okutuldu
|22 Aralık 2020 12:36
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Osmaniye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları, uzaktan bağlantıyla mevlit okuttu.
Kovid-19 tedavisi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince asri mezarlığa defnedildi.
Yılmaz'ın yakınları, cenaze için uzaktan bağlantı yoluyla görüntülü mevlit okuttu.
Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerindeki ve Almanya'daki Yılmaz'ın yakınları katıldı.
Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.
Cenaze evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
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