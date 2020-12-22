Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|22 Aralık 2020 12:48
|+Aa- Yazdır
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3, İliç'te 8 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 3 greyder, 2 kepçe, 1 bıçaklı kamyon desteğiyle 3 ekip halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi
22 Aralık 2020 14:28
|Ölen yakınlarını öperek uğurladılar, hepsi koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 14:26
|'Sağlıkçıları sevin' diyen doktor da virüs kurbanı oldu
22 Aralık 2020 13:56
|Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması
22 Aralık 2020 13:20
|BioNTech: Aşı mutasyona uğrarsa, 6 haftada yenisini yaparız
22 Aralık 2020 13:05
|Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişi için çevrim içi mevlit okutuldu
22 Aralık 2020 12:36
|BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
22 Aralık 2020 12:13
|Kurt saldırılarına uğrayan sürüler 'kangal' köpekleriyle korunacak
22 Aralık 2020 11:44
|'Kısıtlamalar amacına ulaştı, hasta ve vaka sayısı hızlıca düştü'
22 Aralık 2020 11:12
|İstanbul'da 2. dalganın zirve noktası geride kaldı
22 Aralık 2020 11:03