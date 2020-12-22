HDP'li Güven'i saklayan vekillere soruşturma
Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven'i sakladıkları belirlenen HDP'li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayyip Temel hakkında soruşturma başlatıldı.
|22 Aralık 2020 12:51
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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP'li Güven HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayip Temel hakkında soruşturma başlattı.
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