Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' açıklaması
|22 Aralık 2020 13:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Koca, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." bilgisini verdi.
RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
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