1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi

Cinayet döneminde İstanbul'da yüzbaşı olarak görev yapan tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan sanık eski general Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanığın, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesör"-"sabit kontörlü hat" kaydı çıktı
 22 Aralık 2020 13:32
+Aa- Yazdır
Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale ve sanık eski general Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanığın ankesör kaydı bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün katılmadı. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, cinayet döneminde Jandarma teşkilatında görev yapan sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesör"-"sabit kontörlü hat" kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin sorulan müzekkereye verilen cevap yazısının mahkemeye ulaştığını söyledi.

Önceki celse savcılık tarafından verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için 7 tutuksuz sanık da kürsüye çağrıldı. Sanıklar tek tek söz alarak haklarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Hazır olan sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına ertledi. Yarın yapılacak olan duruşmada da sanıkların dinlenilmesine devam edilecek.

-Ankesör yazısı

Söz konusu dosyaya gelen yazıda, bir dönem Jandarma teşkilatında görev yapan sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesör"-"sabit kontörlü hat" kaydının olup olmadığının tek tek araştırıldığı belirtiliyor.

Cinayet döneminde İstanbul'da yüzbaşı olarak görev yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale, MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alan sanık eski general Hamza Celepoğlu'nun "ankesör" kaydının bulunduğu belirtilen yazıda, diğer sanıklar da şunlar:

"Cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda 2. Asayiş Tim Komutan Yardımcısı Ahmet Faruk Aydoğdu, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Yüksel Avan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Yusuf Bozca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı Yavuz Karakaya, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Önder Araz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı Mustafa Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Musa Yıldırım, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Faaliyetler Unsur Komutanı Mikdat Özbek, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi'nde Tim Komutanı Gazi Günay, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Eyüp Temel, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi'nde Unsur Elemanı Ergün Yorulmaz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Ecevit Emir, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Bekir Yokuş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri yüzbaşı Ali Barış Sevindik ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda Aşırı Sol Faaliyetler unsur elemanı Abdullah Dinç."

Söz konusu bu 17 sanık hakkında geçen hafta savcılıkça mahkemeye sunulan mütalaada, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ile benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanıkların "ankesör" kaydına ilişkin yer ve sayı bilgilerine de yer verilen yazıda, yargılama sırasında hayatını kaybeden Şeref Ateş hakkında da ankesör kaydı olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
22 Aralık 2020 15:44		 Antalya'da FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
22 Aralık 2020 14:06
FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski pilota hapis
22 Aralık 2020 13:07		 HDP'li Güven'i saklayan vekillere soruşturma
22 Aralık 2020 12:51
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
22 Aralık 2020 12:00		 Adana'da FETÖ şüphelisi 10 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi
22 Aralık 2020 11:36
Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
22 Aralık 2020 07:40		 DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
21 Aralık 2020 23:13
512 sanıklı CB Muhafız Alayı davasına devam edildi
21 Aralık 2020 21:16		 Terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kesmiyor
21 Aralık 2020 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:29 - Sağlık çalışanı akrabasını, para vermediği için bıçakladı16:19 - Pazar girişinde sosyal mesafesiz HES Kodu kuyruğu16:14 - Oyuncu Berk Oktay'ın görüntülerini paylaşan eski eşine ceza16:11 - MEB, Hakkarili öğrencilere 850 tablet bilgisayar gönderdi16:07 - Maltepe'de özel hastanede yangın16:05 - AK Parti MYK toplandı
16:03 - 'e-Duruşma' sistemi 69 mahkemede daha başladı16:00 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'Sayıştay raporları' açıklaması15:57 - Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan 'vergi' açıklaması: Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından alınsın15:51 - Mersin'de belediye ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasına yalanlama15:44 - Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı15:41 - Başkandan kuraklık açıklaması: Bir faciaya doğru gidiyoruz
15:33 - 'Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız'15:26 - Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu15:24 - Bakan Selçuk: Bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık15:20 - Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı15:14 - Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
15:10 - AK Parti'li Dağ'dan 'Siyaset Akademisi' haberlerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
2 Hakim Adayı, Danıştay tetkik hakimliğine atandı
BioNTech: Türkiye ile yıl sonuna kadar aşı konusunda anlaşmış oluruz
Asgari ücrette TÜİK'ten sonra, taraflar rakamları açıklayacak
Basın eski müşaviri, 100 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıkladı
Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu
Eski müdürden İmamoğlu'na: Verdiğim her dakikam haram olsun
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte yazacak başlık bulamamak 5
bugün önemli bir şey olmadı 5
Honolulu 4
beni bağlamaz 1
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 1
gülben ergen'in koronavirüse yakalanması 2
şaka yapmayı bilmeyen insan 6
Erdil Yaşaroğlu 1
sokakta eşine bağıran erkek 2
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam