Yerlikaya'nın sahte diploması da Ankara İmrahor'dan
|22 Aralık 2020 13:30
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Gazeteci Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, diploma sahteciliğine dair bir yazı yazdı.
Ankara İmrahor Endüstri Meslek lisesinin 1994-1197 yılları arasında sahte verdiği 1998 yılında basına yansımıştı. Örneğin 1997 yılında Kardemir'de iş başı yapan bir çok kişinin bu liseden diploma aldığı ortaya çıkmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı 1994 ila 1997 yılları arasında Ankara İmrahor Endüstri Meslek lisesinden alınan diplomaların iptal edildiğine dair bir genelge yayımlamıştı. genelgenin ekinde 26 sayfalık iptal edilen diploma listesi yer alıyordu. Tıklayınız.
Ankara İmrahor Endüstri Meslek lisesi müdürü Yunus Çakmak, 1.700 sahte diploma verdiği için 1999 yılında meslekten atıldı.
İşte Hamza Yerlikaya'nın bir mahkeme kararında sahteliğine vurgu yapılan diploması da Ankara İmrahor Endüstri Meslek lisesinden alınmıştı.
Not: Hamza Yerlikaya, 1995 tarihli diplomanın 2001 yılında sahte olduğunu anlaşılması sonrasında açık liseye kaydolmuş ve 2004 yılında açık lise diploması almıştır.
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