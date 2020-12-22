Yerlikaya'nın sahte diploması da Ankara İmrahor'dan

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ, İNTERNET KAFE DENETİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ? İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesi (n) bendinde "milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinden" ibaresi yer almakta ve bu ibareye göre kolaycılık olması ve konuya hakim olmaları açısından Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri veya Bilgisayar Öğretmenleri internet kafe denetimlerinde görevlendirilebilmektedirler. Peki bu görevlendirme yasal mıdır?