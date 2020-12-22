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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Gülben Ergen, koronavirüse yakalandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 22 Aralık 2020 14:00
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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Gülben Ergen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergen'in, karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.
DHA
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