Yapılan son ankete göre, MHP ve HDP barajı aşamıyor
MAK'ın 'yarın seçim olsa' anketinde sürpriz sonuçlar! Meclis'teki iki partiye şok Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı.
|22 Aralık 2020 14:08
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Ankette vatandaşa Türkiye siyaseti ve kamuoyunu yakından ilgilendiren sorular yönetildi.
Anket sonuçları sürprizlerle dolu...
MAK Danışmanlık, 14 Aralık - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında 2800 kişiyle yüz yüze anket tekniği kullanarak kamuoyunun nabzını tuttu. Ankette katılımcılara, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? erken seçim gerekli mi?, Türkiye'nin en önemli sorunu ne? gibi birçok önemli soru soruldu. Anket sonucuna göre Meclis'teki iki parti barajın altında kalıyor.. İşte diğer sonuçlar...
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