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Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
Bayburt'ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban Erdoğan Acar (35), pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
|22 Aralık 2020 14:13
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Bayburt'ta, 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyündeki evinde, Erdoğan Acar (32), henüz belirlenemeyen nedenle kızı Hatice (8) ve oğlu Mücahit Acar'ı (7) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Acar, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Acar ve çocuklarının cansız bedenini buldu.
Cesetler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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