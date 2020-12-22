Türk mühendisler geliştirdi! eSIM 2021'de hayata geçecek
|22 Aralık 2020 14:15
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.
eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.
eSIM'in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Apple otomobil piyasasına giriyor
22 Aralık 2020 11:27
|1 ay kullanılabilen, virüsü yüzde 99 oranında öldüren maske
22 Aralık 2020 10:53
|5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
21 Aralık 2020 16:50
|Bakanlık açıkladı: Milli Gözetim Radarının kabul işlemleri tamamlandı
21 Aralık 2020 13:48
|ASELSAN geliştirdi: Virüs tanısında yeni dönem
21 Aralık 2020 10:20
|Parmak izi teşhisinde 'yerli yazılım' dönemi
21 Aralık 2020 06:50
|Türkiye'de üretilen Libro 'CE' işaretini kazandı
19 Aralık 2020 16:17
|İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak
19 Aralık 2020 15:49
|Bakanlık kampüsü yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak
18 Aralık 2020 14:59
|İnsanlar her 2 kilometrede bir 'dijital iz' bırakıyor
17 Aralık 2020 20:36