Bakan Akar: ABD yanlış karardan bir an önce dönmeli

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz'de "Kaplan Pençesi" tatbikatı düzenleniyor. Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da izliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz üssü'nde Bakan Akar, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'nin S-400 yaptırımları

Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.

Doğu Akdeniz'de gerilim

Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz.

Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.

Karabağ'a Türk barış gücü

Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.

İster Trump olsun ister Biden olsun, bizim için ABD ile en önemli konu YPG'dir.