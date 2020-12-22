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Müşteriler gel-al, eve sipariş ile destek vermeli

Müşteriler gel-al, eve sipariş ile destek vermeli
 22 Aralık 2020 15:00
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Müşteriler gel-al, eve sipariş ile destek vermeli

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok restoran ve şirket gelir elde edemiyor. Verilen kararlar doğrultusunda akşam 9'da herkesin evinde olması gerekirken, kafe ve restoranlarda oturma yerlerini kaldırdı. Bu süreçte gel al kampanyaları başlatırlarken hem eleman eksikliğine hem de online sistemler üzerindeki hatalara değinen Anıl Uzun, esnafa destek verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Esnaf ve Restoranlar Zor Durumda!

Pandemi sürecinde esnafların ve lokantaların satışları azalırken giderlerinin aynı durumda olması zorluk çekmelerine neden oluyor. Anıl Uzun, bu süreçte eve sipariş vermek yerine müşterilerin de restoranlara uğramasının ve oradan almalarının faydalı olacağına değiniyor. "Özellikle bazı işletmeler gelir azlığından kaynaklı birçok kuryeyle çalışmamaya başladı." diyen Anıl Uzun, kurye azlığı ve parasızlıktan sebebiyle zor durumda olan işletmeler ve restoran zincirlerine yardımcı olmak için herkesin küçük fedakarlıklar yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Anıl Uzun, esnaflar ve restoranlar zor durumdayken süreci kolaylaştırmak için gel al politikası uygulanarak insanların lokantalara yardımcı olabileceklerini, bu küçük ama önemli yardımları es geçmemek gerektiği paylaştı.

Al Götür Politikası Süreci Hızlandıracaktır

"Yemek servislerinin adrese teslimden al götüre çevrilmesi hem müşterilerin esnafa ve lokanta sahiplerine yardımcı olmasını hem de esnafın kurye masraflarından kısmasını sağlayacak. Motor kullanmak ve yakıt masraflarını da düşünürsek, epeyi zor zamanlar geçirildiğini görmezden gelemeyiz." diye ekledi. Anıl Uzun aynı zamanda herkesin yardımcı olması için al götür politikasında restoranlara destek sağlanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. "Pandemi sürecinde herkesin birbirine destek olması gereken bir dönem yaşanıyor, bu dönemde hepimiz elimizdekilerin kıymetini bilerek bu yardımlaşmayla esnafın da zor durumda kalmamasını sağlayabiliriz." diyor.

Anıl Uzun Online Satış Politikası Hakkında Konuştu!

"Online satış alanlarında komisyon kesilmesi de restoranların zor durumda kalmasına neden oluyor. Bence komisyonların azaltılması ve sürecin al götür şeklinde değerlendirilmesi online alışveriş uygulamalarının da politikasına etki edecektir." şeklinde devam etti. Anıl Uzun ayrıca "Online alanda herkes üstüne düşeni yaparken müşterilerin de kendi üzerine düşeni yapması doğrultusunda restoranların da rahat bir nefes alacağına inanıyorum." dedi. Bu süreçte herkesin birbirine destek olması ve yardım etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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