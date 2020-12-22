Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
|22 Aralık 2020 15:14
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Erbil, "Allah'tan bugüne kadar satıp savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum" dedi.
Geçtiğimiz sene evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde kontrolleri için sık sık hastaneye gidip gelen Erbil, tedavisine devam ediyor.
"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"
Dün sabah Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, geçimini nasıl sağladığıyla ilgili, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.
EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI
Erbil, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna da "Evlenirim" yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 234 gün tedavi görmüştü.
Kaynak: Haber Global
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