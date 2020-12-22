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Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı

Samsun'da, Sağlık Bakanlığının gönderdiği test cihazlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test cihazı sayısının 13'e, günlük test kapasitesinin ise 5 binden 7 bine yükseltildiği bildirildi.
 22 Aralık 2020 15:20
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Samsun'da koronavirüs test cihazı ve kapasitesi artırıldı

Samsun'da, Sağlık Bakanlığının gönderdiği test cihazlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test cihazı sayısının 13'e, günlük test kapasitesinin ise 5 binden 7 bine yükseltildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın Sağlık Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler sonucu PRC test cihazı sayısının 14'e yükseltilmesi, Çarşamba Devlet Hastanesinden sonra Bafra Devlet Hastanesine de test merkezi kurulmasının planlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından pandemi hastanesi olan ilçelerde kullanılmak üzere yeni koronavirüs test cihazları talep ettiklerini, bu taleplerinin Vali Dağlı'nın da desteğiyle kabul edildiğini aktaran Oruç, şu anda kamuda 8, özelde 5 olmak üzere 13 PCR cihazıyla test hizmeti sunduklarını anlattı.

Samsun'da 5 bin olan test kapasitesini 7 bine yükselttiklerini, bu sayıyı 8 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Pandeminin ilk gününden itibaren ilde 400 binin üzerinde test yapıldı. Bu rakam il çapında sürdürülen etkin test çalışmasının göstergesi. Vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde temaslıların hepsinden evde numune almayı hedefleyen bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın da vaka düşüş trendini güçlendireceğini düşünüyoruz. İlimizde Valilik koordinasyonunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda pandemi süreciyle ilgili kararları anlık olarak alıp tüm kamu kurumlarıyla ortak hareket ediyoruz. Uyumlu çalışma ve halkın desteği sayesinde vakalarda yüzde 20 düşüş yaşandı. Pandemi döneminde her zaman sağlık çalışanlarını destekleyen ve her türlü imkanı sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve kamu kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Özverili çalışmasından dolayı kamu, üniversite ve özel tüm laboratuvar ekiplerine de teşekkür eden Oruç, "Sağlık çalışanlarımız pandemi döneminde zor gün dostu olduklarını göstermiş, ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymuş ve bu mücadelenin kahramanı olmuşlardır. Bu mücadelede sürecin ilk adımı olan test sonuçlarının tespitini sağlayan laboratuvar çalışanlarımızın yeri ayrıdır. Hepsine Samsunlular adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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